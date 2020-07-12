2020-07-12T13:54:19+03:00
Умный город

Студенты Томского политеха создают квесты и настольные игры для ликбеза по химии

Проектом занимались три творческие команды студентов-химиков
ИГОРЬ ТЮРИН
Поделиться:
С помощью игры химия станет понятней многимС помощью игры химия станет понятней многимФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Квест-комната «Урановая граукома», настольная STEM-игра по технологии получения серной кислоты и цифровой квест «В поисках золота» стали итогом проектной деятельности студентов первого-второго курса программы «Химическая технология материалов современной энергетики», сообщает пресс-служба ТПУ. Это направление – единственное в вузах на азиатской территории России, которое готовит инженеров в области химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов.

По словам руководителя программы, доцента отделения ядерного топлива Лилии Леоновой, ее инициативу разработать игры, с помощью которых можно обучать и обучаться химии, поддержали три творческие команды студентов, в каждой по 4-5 человек.

Цифровой квест «В поисках золота» был создан по мотивам «Пиратов Карибского моря». Участники ищут золото, и помочь им может только знание химии и фактов о драгоценном металле.

Еще один проект – интеллектуальная настольная STEM-игра – посвящен технологии производства серной кислоты. Участие в игре дает возможность дорабатывать химические процессы, совершенствовать аппараты, тратя или приобретая «кредиты».

Как говорит участник команды Павел Селин, главная проблема была с созданием концепции – сделать что-то новое, не повторяя уже придуманное. В процессе разработки ребята приобрели навыки использования графических редакторов для визуализации задуманного, программного обеспечения Prezi для представления результатов, а также получили опыт совмещения творческой и образовательной деятельности. «Основное применение нашей игры – первоначальный ликбез у людей, которые совсем не понимают, чем занимаются химики и инженеры», – говорит Павел.

И третий проект – квест-комната «Урановая граукома». По легенде, ученые разрабатывали в ней вакцину от быстро распространяющегося заболевания, но не успели этого сделать. Так что производством «антидота» в комнате-лаборатории занимаются игроки квеста.

Оценивая проделанную работу, Диана Загирова рассказывает, что создание игры научило членов команды быстрее строить логические цепочки и выявлять взаимосвязи между различными задачами. Студенты подобрали красочные реакции, получили необходимые реагенты и провели ряд экспериментов, однако из-за карантина эта часть проекта еще в разработке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Томи сотрудники ГИМС МЧС России спасли двух тонущих парней
Студенты Томского политеха создают квесты и настольные игры для ликбеза по химии
Коронавирус в Томске: + 59 новых случаев заражения
В окрестностях Томска полицейские задержали автомобиль с погоней, потасовкой и выстрелами
В Томске благоустроят территорию на участке вдоль проспекта Комсомольского
9 млн писем и посылок получили и отправили жители Томской области с начала года
Тайна перевала Дятлова: «Комсомольская правда» инициировала прокурорскую проверку дела
Микрозаймы теряют популярность: в начале 2020 года их объем в Томской области снизился на треть
28 человек заразились коронавирусом в частном пансионате для престарелых в Томске
Охота на пернатую, полевую и степную дичь началась в Томской области
Еще один житель Томской области стал жертвой коронавируса
Коронавирус в Томске: +69 новых случаев заражения
Томские водители могут ездить с просроченными удостоверениями до конца 2020 года
Патрули на томских водоемах усилят, чтобы избежать трагедий
Один погиб, двое попали в больницы в результате ночной аварии на окраине Томска
Томскстат проведет выборочный опрос населения в областном центре и районах
Сегодня вечером ограничат,а затем перекроют движение через Степановский переезд в Томске
Томский и красноярский университеты заключили договор о сотрудничестве
Завтра в городе Томске ожидается гроза и порывы ветра
В Томске прокурор встал на защиту особо охраняемой природной территории «Михайловская роща»
Строители делают трассу до томского аэропорта «Богашево» безопаснее и удобнее
В Томском политехе открыто 110 бюджетных мест на англоязычные программы
Восемь незаконных торговых павильонов снесли в Октябрьском районе Томска
В Томске горячую воду после ремонта сетей получили жильцы более 1 000 домов
"Рыцарь" с топором: житель томского села убил собутыльника за оскорбления в адрес женщин
Коронавирус в Томске: +75 новых случаев заражения
Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Томского политехнического университета
Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 160 человек