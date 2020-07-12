Студенты Томского политеха создают квесты и настольные игры для ликбеза по химии

12 Июль 2020 2020-07-12T13:54:19+03:00

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Квест-комната «Урановая граукома», настольная STEM-игра по технологии получения серной кислоты и цифровой квест «В поисках золота» стали итогом проектной деятельности студентов первого-второго курса программы «Химическая технология материалов современной энергетики», сообщает пресс-служба ТПУ. Это направление – единственное в вузах на азиатской территории России, которое готовит инженеров в области химической технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов.

По словам руководителя программы, доцента отделения ядерного топлива Лилии Леоновой, ее инициативу разработать игры, с помощью которых можно обучать и обучаться химии, поддержали три творческие команды студентов, в каждой по 4-5 человек.

Цифровой квест «В поисках золота» был создан по мотивам «Пиратов Карибского моря». Участники ищут золото, и помочь им может только знание химии и фактов о драгоценном металле.

Еще один проект – интеллектуальная настольная STEM-игра – посвящен технологии производства серной кислоты. Участие в игре дает возможность дорабатывать химические процессы, совершенствовать аппараты, тратя или приобретая «кредиты».

Как говорит участник команды Павел Селин, главная проблема была с созданием концепции – сделать что-то новое, не повторяя уже придуманное. В процессе разработки ребята приобрели навыки использования графических редакторов для визуализации задуманного, программного обеспечения Prezi для представления результатов, а также получили опыт совмещения творческой и образовательной деятельности. «Основное применение нашей игры – первоначальный ликбез у людей, которые совсем не понимают, чем занимаются химики и инженеры», – говорит Павел.

И третий проект – квест-комната «Урановая граукома». По легенде, ученые разрабатывали в ней вакцину от быстро распространяющегося заболевания, но не успели этого сделать. Так что производством «антидота» в комнате-лаборатории занимаются игроки квеста.

Оценивая проделанную работу, Диана Загирова рассказывает, что создание игры научило членов команды быстрее строить логические цепочки и выявлять взаимосвязи между различными задачами. Студенты подобрали красочные реакции, получили необходимые реагенты и провели ряд экспериментов, однако из-за карантина эта часть проекта еще в разработке.

ИСТОЧНИК KP.RU