Коронавирус в Томске: + 59 новых случаев заражения

12 Июль 2020 2020-07-12T10:56:54+03:00

Заболеваемость коронавирусом в Томской области стабильно высокая Фото: из открытых источников

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Сегодня, 12 июля, в Томской области выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 974 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 130 пациентов скончались, 3 615 выздоровели.

С начала пандемии в России заболели 727 162 человека, 11 335 скончались, 501 061 выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU