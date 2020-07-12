Коронавирус в Томске: + 59 новых случаев заражения
Общее число заболевших в регионе достигло 2 974
Заболеваемость коронавирусом в Томской области стабильно высокаяФото: из открытых источников
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Сегодня, 12 июля, в Томской области выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 974 подтвержденных случаев.
За последние сутки в стране выявлено 6 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, 130 пациентов скончались, 3 615 выздоровели.
С начала пандемии в России заболели 727 162 человека, 11 335 скончались, 501 061 выздоровел.
ИСТОЧНИК KP.RU