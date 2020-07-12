В окрестностях Томска полицейские задержали автомобиль с погоней, потасовкой и выстрелами

12 Июль 2020 2020-07-12T08:27:27+03:00

Их нравы: семеро пьяных в одной машине Фото: из открытых источников

Все участники происшествия были установлены и задержаны

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В Томской области полицейские задержали водителя автомобиля с явными признаками алкогольного опьянения, который пытался скрыться, сообщает пресс-служба УМВД региона.

На 91-м километре автодороги подъезд к городу Томску Р-255 водитель автомобиля ИЖ Комби не выполнил законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение. Только в окрестностях поселка Курлек указанная машина была остановлена инспекторами.

После остановки транспортного средства водитель 1986 года рождения, с явными признаками алкогольного опьянения, оказал активное сопротивление сотрудникам полиции.

В результате полицейскими применена физическая сила и специальные средства (наручники).

Шесть пассажиров транспортного средства, также с явными признаками алкогольного опьянения, начали вести себя агрессивно, набросились на полицейских и причинили им телесные повреждения.

После чего сотрудники в целях зашиты себя от посягательства, сопряженного с насилием и опасного для жизни и здоровья, произвели предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия.

Инспекторам удалось задержать водителя и двух агрессивно настроенных пассажиров, а четыре человека скрылись в лесном массиве.

Благодаря грамотно проведенным розыскным мероприятиям, прибывшими на помощь полицейскими в кратчайшие сроки все участники происшествия были установлены и доставлены в ОМВД России по Томскому району для дальнейшего разбирательства

Материалы направлены в СУ СК России по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU