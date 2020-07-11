Тайна перевала Дятлова: «Комсомольская правда» инициировала прокурорскую проверку дела

Эксперт-юрист Андрей Курьяков рассказал о результатах прокурорской проверки Фото: из открытых источников

Прокурорская проверка по факту гибели группы Дятлова в горах Северного Урала, которую инициировала «Комсомольская правда», завершена. По ее итогам в издательском доме «КП» состоялась состоялась пресс-конференция. Как рассказал эксперт- юрист Андрей Курьяков, были рассмотрены разные версии причин трагедии: ураган, землетрясение, убийство и снежная лавина.

- Версия со снежной лавиной нашла полное подтверждение, но причиной гибели всей группы студентов стала не только она. Три студента скончались от травм, полученных под лавиной. Остальные разрезали брезент и выскочили наружу. Но шансов выжить им не оставила погода, которая резко ухудшилась. Поднялся ветер 19-20 метров в секунду, с порывами до 35. Температура опустилась до минус 40-45 градусов. Сначала члены группы развели костёр, но за полтора часа у огня умерли два человека. Тогда они решили разделиться и вернуться к палатке. Но добраться до неё так и не смогли. Причиной гибели большинства «дятловцев» стало переохлаждение, - поделился выводами Андрей Курьяков.

Напомним, в 1959 году студенты Уральского политехнического института отправились в лыжный поход на севере Свердловской области и погибли при загадочных обстоятельствах. С тех пор выдвигались десятки версий о произошедшем, о которых можно узнать в специальном проекте "Комсомольской правды" Перевал Дятлова: что случилось на самом деле.