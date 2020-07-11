Микрозаймы теряют популярность: в начале 2020 года их объем в Томской области снизился на треть

11 Июль 2020 2020-07-11T14:22:08+03:00

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- По итогам первого квартала 2020 года микрофинансовые организации, зарегистрированные на территории Томской области, заключили с гражданами свыше 6 тыс. договоров микрозайма на общую сумму 73 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных займов снизился на треть, - сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

В общей сложности, на 1 апреля 2020 года кредитный портфель МФО, зарегистрированных в регионе, составил 170 млн рублей. По сравнению с 1 апреля 2019 он уменьшился на 16%.

В период пандемии клиенты МФО, также, как и клиенты банков, могут воспользоваться кредитными каникулами. Рассчитывать на них могут заемщики, чей доход за последний месяц снизился больше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. Еще одно условие –размер потребительского кредита не должен превышать 250 тысяч рублей. Услугой можно воспользоваться до 30 сентября 2020 года

- Однако важно понимать, что кредитные каникулы не бесплатные. В этот период будут начисляться проценты на сумму долга, которые нужно будет оплатить позднее. Мы рекомендуем использовать эту возможность только в самой крайней ситуации, так как по одному кредиту можно уйти на «каникулы» только один раз, – поясняет заместитель управляющего Отделением Томск Банка России Елена Петроченко.

Добавим, всего в Томской области на 1 апреля 2020 года было зарегистрировано 27 микрофинансовых организаций. Годом ранее их было – 24.

ИСТОЧНИК KP.RU