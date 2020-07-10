В Томске горячую воду после ремонта сетей получили жильцы более 1 000 домов

10 Июль 2020 2020-07-10T11:45:10+03:00

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В Томске после планового ремонта на теплосетях энергетики начали подачу ресурсов в Ленинском и Кировском районах, сообщает пресс-служба горадминистрации. Так, горячая вода появилась в домах по ул. Интернационалистов, 15, 17а, 3, 5, 5а, 7, 9, а также в детской поликлинике № 2 по ул. П. Осипенко. Работы по текущему ремонту сетей окончены на тепломагистралях № 8, 2Г и 6 (пер. Тихий), где проведена опрессовка систем отопления и устранены дефекты.

По данным департамента городского хозяйства, на 10 июля горячая вода вернулась в 1 031 многоквартирный дом. «Ремонтные работы на тепломагистралях идут в соответствии с графиком», – говорится в пресс-релизе мэрии Томска.

Между тем томичи в разных районах города жалуются на несоблюдение заявленных сроков подачи горячей воды. «ТомскРТС» сообщает, что задержки зачастую связаны с выявлением дефектов, которых с начала кампании обнаружено уже свыше тысячи, и их устранением. По информации энергетиков, на сегодняшний день в ремонт выведены 508 километров теплотрасс в двухтрубном исполнении (это 77% от их общей протяженности); работы уже завершены на 251 км сетей.

Напомним, изначально планировалось, что в Томске ремонтная кампания на теплосетях стартует 28 апреля, после завершения отопительного сезона. Однако губернатор региона потребовал от мэра и «ТомскРТС» остановить работы, чтобы во время самоизоляции у горожан была горячая вода. График отключения был скорректирован, отправной точкой стало 18 мая.

По уверениям властей, отключают горячую воду в многоквартирниках в среднем на три недели. Но, по словам жильцов, по многим адресам это срок превышен существенно, например, на ул. Интернационалистов ремонт затянулся на шесть недель.

ИСТОЧНИК KP.RU