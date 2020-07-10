2020-07-10T11:45:10+03:00
Общество

В Томске горячую воду после ремонта сетей получили жильцы более 1 000 домов

Ремонтная кампания на теплотрассах областного центра продолжается с 18 мая
Антонина Ленская
Поделиться:
Сроки ремонта тепловых сетей в Томске по многим адресам существенно превышают плановые.Сроки ремонта тепловых сетей в Томске по многим адресам существенно превышают плановые.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томске после планового ремонта на теплосетях энергетики начали подачу ресурсов в Ленинском и Кировском районах, сообщает пресс-служба горадминистрации. Так, горячая вода появилась в домах по ул. Интернационалистов, 15, 17а, 3, 5, 5а, 7, 9, а также в детской поликлинике № 2 по ул. П. Осипенко. Работы по текущему ремонту сетей окончены на тепломагистралях № 8, 2Г и 6 (пер. Тихий), где проведена опрессовка систем отопления и устранены дефекты.

По данным департамента городского хозяйства, на 10 июля горячая вода вернулась в 1 031 многоквартирный дом. «Ремонтные работы на тепломагистралях идут в соответствии с графиком», – говорится в пресс-релизе мэрии Томска.

Между тем томичи в разных районах города жалуются на несоблюдение заявленных сроков подачи горячей воды. «ТомскРТС» сообщает, что задержки зачастую связаны с выявлением дефектов, которых с начала кампании обнаружено уже свыше тысячи, и их устранением. По информации энергетиков, на сегодняшний день в ремонт выведены 508 километров теплотрасс в двухтрубном исполнении (это 77% от их общей протяженности); работы уже завершены на 251 км сетей.

Напомним, изначально планировалось, что в Томске ремонтная кампания на теплосетях стартует 28 апреля, после завершения отопительного сезона. Однако губернатор региона потребовал от мэра и «ТомскРТС» остановить работы, чтобы во время самоизоляции у горожан была горячая вода. График отключения был скорректирован, отправной точкой стало 18 мая.

По уверениям властей, отключают горячую воду в многоквартирниках в среднем на три недели. Но, по словам жильцов, по многим адресам это срок превышен существенно, например, на ул. Интернационалистов ремонт затянулся на шесть недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томске горячую воду после ремонта сетей получили жильцы более 1 000 домов
"Рыцарь" с топором: житель томского села убил собутыльника за оскорбления в адрес женщин
Коронавирус в Томске: +75 новых случаев заражения
Очаг COVID-19 выявлен в общежитии Томского политехнического университета
Число заболевших коронавирусом в Северске достигло 160 человек
Сегодня более 3 тысяч выпускников Томской области сдают ЕГЭ по профильной математике
В департамент здравоохранения Томской области назначен новый начальник
Cпасатели нашли тело утонувшей 15-летней девочки в Молчановском районе Томской области
5 новых мастерских откроются в Томском индустриальном техникуме
60-летний нетрезвый мотоциклист слетел с дороги и опрокинулся в томском селе
Без билета и денег оставили мошенники томичку, захотевшую улететь в Сочи
На благоустройство районы Томской области направят более 56 млн рублей
В Томске 9-летний мальчик упал в неогороженную яму, оставленную коммунальщиками
За неделю в Томской области у 52 жителей выявлены клещевые инфекции
Томский бизнес получил в пандемию льготных кредитов на полмиллиарда рублей
Губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника облздрава из-за скандала с моргом
В Томске малыш упал с качелей и получил травму, следователи проводят проверку
Томский губернатор и иранский посол провели видеоконференцию
На севере Томской области выявлены 17 заболевших COVID-19
В закрытом городе Томской области столкнулись три автомобиля, один перевернулся
В Томской области инспектора проверили состояние 207 тракторов и самоходных машин
Более 4 тысяч добровольцев следят за тем, чтобы томичи носили маски
Спасти Мишу: томичей просят помочь подростку с муковисцидозом
Оперштаб: еще один житель Томской области скончался от COVID-19
Студент с коронавирусом госпитализирован из общежития "Маяк" ТГУ