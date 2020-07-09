2020-07-09T10:30:23+03:00
Происшествия

Пошел за ягодой и не вернулся: подростка из томского села искали более 14 часов

Чтобы найти мальчика, в лес отправились пожарные, полицейские и родственники
Алина Пермякова
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Мальчика нашли в двух километрах от его велосипеда.Мальчика нашли в двух километрах от его велосипеда.Фото: из открытых источников
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8 июля, в среду, в Тегульдетском районе пропал 16-летний подросток. Утром на велосипеде он отправился в лес за дикоросами и долго не возвращался. Ближе к вечеру мама ребенка забила тревогу.

Получив от нее сигнал, на поиски пропавшего в лесной массив выдвинулась команда из пожарных, полицейских, сотрудников местной администрации и сестры юноши. Они нашли оставленный велосипед и начали прочесывать окрестности. Телефона у подростка с собой не было, что серьезно затрудняло поиск. Кроме того, процесс осложнялся облачной погодой и приближающимся тёмным временем суток. Но все завершилось благополучно : пожарные Петр Соколов и Иван Богданович, и полицейский Дмитрий Пудов, сумели обнаружить на болотах юного сборщика дикоросов.

- Парня мы нашли буквально в двух километрах от того места, где стоял велосипед. Он был очень уставший.Признался, что неоднократно ходил в этот лес на протяжении многих лет и впервые заблудился. При этом именно в этот раз он не взял с собой никаких средств связи, — рассказал начальник Тегульдетского пожарно-спасательного гарнизона Александр Климов.

Добавим, что за прошедшие сутки сотрудники оперативных служб региона спасли двоих детей на реке и нашли троих заблудившихся в лесу взрослых. Так, детей спасли в районе старого коммунального моста: один ребенок плыл на спасательном круге к берегу, другой просил помощи. Двоих заблудившихся взрослых в Томском районе сотрудники оперативных служб вывели из леса после часа поисков, сообщила в четверг пресс-служба администрации Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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