Две легковушки обгорели в Томске, люди не пострадали

9 Июль 2020 2020-07-09T06:42:58+03:00

За 16 минут спасатели потушили пожар, в котором пострадали 2 иномарки. Фото: Из открытых источников

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Вчера вечером на ул. Шевченко загорелся автомобиль Mitsubishi Outlander, от огня пострадала рядом стоящая иномарка, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

- Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 19.07, ликвидировать огонь удалось через 16 минут, - уточнили в управлении. - В результате выгорели салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Outlander; у рядом стоящего автомобиля Ford Focus обгорели лакокрасочное покрытие с одной стороны и переднее колесо, лопнули лобовое и боковые стекла.

Добавим, к тушению возгорания привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Причина пожара устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/789517" frameborder="0"></iframe> Сгоревшие авто, Регион-70.

ИСТОЧНИК KP.RU