Две легковушки обгорели в Томске, люди не пострадали
Вчера вечером на ул. Шевченко загорелся автомобиль Mitsubishi Outlander, от огня пострадала рядом стоящая иномарка, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
- Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 19.07, ликвидировать огонь удалось через 16 минут, - уточнили в управлении. - В результате выгорели салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Outlander; у рядом стоящего автомобиля Ford Focus обгорели лакокрасочное покрытие с одной стороны и переднее колесо, лопнули лобовое и боковые стекла.
Добавим, к тушению возгорания привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Причина пожара устанавливается.
Сгоревшие авто, Регион-70.
ИСТОЧНИК KP.RU