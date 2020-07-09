2020-07-09T06:42:58+03:00
Происшествия

Две легковушки обгорели в Томске, люди не пострадали

По факту пожара проводится расследование
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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За 16 минут спасатели потушили пожар, в котором пострадали 2 иномарки.За 16 минут спасатели потушили пожар, в котором пострадали 2 иномарки.Фото: Из открытых источников
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Вчера вечером на ул. Шевченко загорелся автомобиль Mitsubishi Outlander, от огня пострадала рядом стоящая иномарка, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

- Тревожный сигнал поступил на пульт дежурного в 19.07, ликвидировать огонь удалось через 16 минут, - уточнили в управлении. - В результате выгорели салон и моторный отсек автомобиля Mitsubishi Outlander; у рядом стоящего автомобиля Ford Focus обгорели лакокрасочное покрытие с одной стороны и переднее колесо, лопнули лобовое и боковые стекла.

Добавим, к тушению возгорания привлекались 2 единицы техники и 6 человек. Причина пожара устанавливается.

Сгоревшие авто, Регион-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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