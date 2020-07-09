Грозы, град и порывы ветра до 20 метров ожидают сегодня Томскую область

9 Июль 2020 2020-07-09T04:51:17+03:00

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Вчера вечером ГУ МЧС России по Томской области распространило оперативную сводку погоды на 9 июля.

- По области и Томску ожидаются местами кратковременные, при грозах сильные ливневые дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с, - сообщили в ведомстве.

В Томском гидрометцентре уточнили, что в Томске температура воздуха ночью составит +16, +18°С, днем +23, +25 при ветре северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. По области температура ночью ожидается +14…+19, днем воздух прогреется до +18…+23, по югу до +28.

Добавим, что сегодня ранним утром уже шел ливневый дождь. В связи с неблагоприятными погодными явлениями региональное управление МЧС предупреждает о возможном возникновении ЧС и рекомендует томичам соблюдать меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU