2020-07-05T12:58:08+03:00
Общество

За разлив нефти в Томской области нарушителей ждет крупный штраф или приостановка работы

Из-за халатности неизвестных пострадали земли сельхозназначения
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Щебень и нефтяное "озеро" обнаружены на землях сельхозназначения в Томской области. Фото: Россельхознадзор по Томской области.Щебень и нефтяное "озеро" обнаружены на землях сельхозназначения в Томской области. Фото: Россельхознадзор по Томской области.
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- Региональный Россельхознадзор обнаружил щебень и разлив нефтепродуктов у деревни Инкино Колпашевского района. На месте разлива специалисты взяли образцы почвы на проведение анализов, - пояснили в ведомстве. - Проверки выявили нарушение законодательства на землях сельскохозяйственного назначения.

Эксперты уточнили: в ходе рейда было установлено, что на земельном участке, где госсобственность не разграничена, найдено место складирования щебня на площади 472 кв. метра. Высота бурта - шесть метров. Рядом обнаружен разлив нефтепродуктов на площади 216 кв. метров. Россельхознадзор сделал запрос в администрацию Инкинского сельского поселения, чтобы установить юрлицо, проводившее работы на участке.

В ведомстве добавили: нарушителям грозит штраф от 400 до 700 тыс. рублей в соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, а также от 40 тысяч до 80 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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