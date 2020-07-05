Без крыши и веранды остался жилой дом в Томской области

5 Июль 2020 2020-07-05T10:46:27+03:00

Спасатели потушили пожар в Чернышевке Томской области за час, человеческих жертв не обнаружено. Фото: Из открытых источников

Изменить размер текста: A A

- Жилой дом пострадал от огня в селе Чернышевка Бакчарского района. Площадь пожара составила 108 кв. м, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. - Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 5 июля в 02.43. Для ликвидации огня пожарным потребовалось менее часа. В результате сгорели крыша дома и веранда.

Добавим, к тушению привлекались 2 единицы техники и 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU