Без крыши и веранды остался жилой дом в Томской области
Пожар спасатели потушили за час, люди живы
Спасатели потушили пожар в Чернышевке Томской области за час, человеческих жертв не обнаружено.Фото: Из открытых источников
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- Жилой дом пострадал от огня в селе Чернышевка Бакчарского района. Площадь пожара составила 108 кв. м, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Томской области. - Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 5 июля в 02.43. Для ликвидации огня пожарным потребовалось менее часа. В результате сгорели крыша дома и веранда.
Добавим, к тушению привлекались 2 единицы техники и 8 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU