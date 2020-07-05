Сливочное масло в Томске почти на 200 рублей дешевле, чем в Иркутске

5 Июль 2020 2020-07-05T06:15:12+03:00

Цены на продукты в Томске по некоторым позициям ниже, чем у соседей по СибФО. Фото: Из открытых источников

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На днях Томскстат опубликовал анализ цен на продукты питания в Сибирском федеральном округе в соответствии с усредненными данными на 29 июня.

- В Томске дороже, чем в других сибирских городах, стоит мясо говядины (килограмм мяса с косточкой обходится жителям свыше 368 руб., тогда как в Кызыле – около 320 руб.), а сливочное масло (его цена у нас 477,47 руб. за кг), наоборот, самое дешевое по СФО. Выше всего – 655,73 руб. – цена на масло в Иркутске, - рассказали в пресс-службе Томскстата.

Как уточнили в ведомстве, в Томске, в отличие от Красноярска, Иркутска и Новосибирска, сравнительно невысокие цены на хлеб: 1 кг пшеничного – 45,98 руб., ржаного и ржано-пшеничного 60,25 руб. В Иркутске белый хлеб самый дорогой в Сибири – за него платят чуть больше 63 руб., в Красноярске ржаной дороже, чем у соседей - 74,19 руб. Кроме того, в нашем регионе дешевле яйца куриные (в среднем 55,96 руб. за 1 десяток, в Новосибирске – 60,95 руб.), картофель и сахар.

ИСТОЧНИК KP.RU