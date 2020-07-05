2020-07-05T04:37:49+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: томичей ждут сегодня грозы, град и жара

МЧС рекомендует жителям быть осторожнее
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Выходя на улицу сегодня и завтра, томичам лучше взять с собой зонты: синоптики ожидают дождь и грозу.Выходя на улицу сегодня и завтра, томичам лучше взять с собой зонты: синоптики ожидают дождь и грозу.Фото: Из открытых источников
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Вчера региональное управление МЧС передало оперативное предупреждение о том, что в Томской области в воскресенье и понедельник вероятны неблагоприятные метеоявления.

- На основании сводки погоды от Томской гидрометеослужбы, доводим до сведения жителей, что 5 и 6 июля на территории региона ожидаются местами кратковременные, при грозах сильные ливневые дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с, - сообщили в ведомстве.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Томске ожидается умеренно жаркая погода от +25 до +27 градусов, по области +24… +29 (местами +18… +23 градуса).

Добавим, что МЧС России по Томской области предупреждает о возможности аварий на объектах ЖКХ (падение деревьев и слабозакрепленных конструкций, срыв и повреждение кровель зданий и сооружений, падение мелких камней и кирпичей с домов и зданий); объектах энергокомплекса (обрывы линий электропередач и аварии на подстанциях); затопление ливневыми водами пониженных участков местности, подвалов домов; гибель сельхозкультур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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