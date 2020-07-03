Приложение для врачей принесло «серебро» студентам Томского политеха на хакатоне Microsoft

3 Июль 2020 2020-07-03T13:11:54+03:00

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Магистранты Инженерной школы информационных технологий и робототехники Томского политеха заняли второе место на всероссийском студенческом хакатоне AI for Good, организованного компанией Microsoft. Политехники Дмитрий Журман и Роман Котюбеев представили жюри прототип приложения для врачей, сообщает пресс-служба вуза.

Хакатон проходил дистанционно в течение недели. В нем приняли участие 120 студентов из российских вузов. Они представили 22 решения с использованием технологий искусственного интеллекта по нескольким направлениям: здравоохранение, сохранение культурного наследия, помощь людям с инвалидностью, филантропия.

Политехники, принявшие участие в хакатоне, учатся в магистратуре по направлению «Программная инженерия». Это Сергей Ушаков, Максим Сальников, Дмитрий Журман и Роман Котюбеев. Команда Дмитрия и Романа заняла второе место.

– Конкретного задания на хакатоне не было. Требовалось самим придумать проект и реализовать его, используя технологии Microsoft Azure. В университете мы уже работали с медицинскими данными и столкнулись с тем, что их очень тяжело собирать и подготавливать к работе, поэтому выбрали такую тему проекта, – говорит Дмитрий Журман.

Жюри конкурса оценивали логику предложенного решения, актуальность выбранной темы и работоспособность приложения.

– Наша команда реализовала веб-приложение, которое ищет в медицинских карточках ключевые признаки, например, диагноз, рост, вес, аллергические реакции пациента. Всего таких признаков 44. Приложение может обрабатывать медкарты в виде скана или в виде текстового документа. На выходе получается список найденных признаков. Решение может упростить работу врача, уменьшая время на прочтение текстовых данных. Кроме того, собранные признаки могут быть использованы для создания моделей искусственного интеллекта по оценке эффективности лечения, – говорит Роман Котюбеев.

Свое приложение политехники создавали на основе реальных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU