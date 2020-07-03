На городской конкурс по благоустройству «Томский дворик» подано более 300 заявок

3 Июль 2020 2020-07-03T12:34:36+03:00

Благоустраивают родной город не только власти и специалисты, но и сами жители Фото: из открытых источников

Из них 112 заявок подано в номинации «Лучший цветник/клумба»

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В Томске продолжается прием заявок на участие в конкурсе по благоустройству «Томский дворик». До 14 июля районные администрации принимают заявки от томичей, до 21 июля принимаются заявки от городских предприятий и организаций, информирует земляков пресс-служба мэрии.

Самой популярной среди участников конкурса остается номинация «Лучший цветник/клумба», на нее подано 112 заявок – треть от всего объема. Особенностью конкурсных работ в 2020 году стало их место расположения: все чаще томичи создают новые цветочные шедевры на придомовых территориях частных и многоквартирных домов отдаленных районов Томска.

Напомним, что участниками конкурса могут стать томичи и городские организации, которые создают на территории муниципалитета красивые «зеленые зоны», оформляют оригинальные цветники, «альпийские горки», малые архитектурные формы.

Конкурс проводится по 17 номинациям – на лучший двор, подъезд, цветник/клумбу, лоджию/балкон, частную усадьбу, двор школы, детского сада, самую благоустроенную территорию учреждения дополнительного образования, здравоохранения, офиса. В этом году сохранены номинации «Совместная инициатива населения и УК», «Активный участник движения по благоустройству города», «Дружный дворик», «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потребительского рынка», «Лучшая инициатива по содержанию городского сквера, городской клумбы» и «Открытие года».

ИСТОЧНИК KP.RU