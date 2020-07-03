Прокуратура начала проверку условий содержания ливневок в Томске

3 Июль 2020 2020-07-03T11:15:35+03:00

После каждого сильного ливня целый ряд улиц Томска превращается в "реки". Фото: из открытых источников

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Прокуратура Советского района Томска приступила к проверке исполнения законодательства о благоустройстве при содержании городской ливневой канализации.

-В ходе проверки будет проанализировано соответствие ливневой канализации строительным нормативам, а также своевременность и полнота мер, принимаемых органами местного самоуправления к обеспечению надлежащего состояния ливневой канализации, — сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, по информации городской Оперативно-дежурной службы, днём ранее в Томске выпало 53 мм осадков при месячной норме в 69 мм. Вода на значительной части улиц города , включая центральные, создала серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU