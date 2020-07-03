В июле уборщики томских медучреждений получат выплаты за работу с COVID-19

3 Июль 2020 2020-07-03T11:01:35+03:00

Труд уборщиков крайне необходим в больницах и госпиталях, где лечатся больные с COVID-19. Фото: из открытых источников

По решению губернатора из областного бюджета на эти цели выделено 53 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Почти 150 сотрудников медицинских учреждений Томской области, работающих с COVID-19, получат за счет средств регионального бюджета стимулирующие выплаты. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин, выделив на эти цели 53 млн рублей.

Речь идет об уборщиках помещений респираторных госпиталей, работающих с пациентами с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», но не включенных в список медработников, получающих выплаты в соответствии с указами президента России.

Напомним, что «президентские» стимулирующие выплаты за работу с COVID-19 получают средний и младший медицинский персонал стационаров, а также врачи, фельдшеры и водители скорой помощи.

По поручению главы региона руководители медицинских организаций Томска и области в ближайшее время должны провести необходимые расчеты с учетом фактически отработанного времени в апреле, мае и июне по основному трудовому договору сотрудника. Стимулирующие выплаты для уборщиков необходимо начислить вместе с июньской зарплатой и выплатить в период с 10 по 15 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU