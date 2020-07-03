2020-07-03T10:47:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19

Общее число заболевших достигло 2417
Алиса Селезнева
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Число заболевших в регионе превысило 2400 человек.Число заболевших в регионе превысило 2400 человек.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 3 июля, в Томской области выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2417 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6718 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 176 пациентов скончались, 8915 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились 667 883 коронавирусом человек, 9859 умерли, 437 893 выздоровели

ИСТОЧНИК KP.RU

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