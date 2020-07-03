2020-07-03T10:30:09+03:00
Происшествия

Водитель грузовика в Томске сбил нескольких пешеходов, погиб 18–летний юноша

Двое пострадавших доставлены в больницы, ГИБДД ищет очевидцев
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Сегодня, 3 июля, около 12 часов 11 минут на улице Яковлева, 57, грузовик Nissan Diesel сбил нескольких пешеходов и совершил столкновения с двумя легковыми автомобилями.

- По предварительным данным, 59-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Diesel, утратил контроль за движением и совершил наезд на дорожное ограждение и трех пешеходов. После чего грузовик продолжил движение и совершил столкновение с двумя автомобилями Honda Fit и Kia Optima,- сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов, 18-летний молодой человек, скончался на месте, двое других доставлены в медицинское учреждение для осмотра.

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

Полиции требуется помощь очевидцев. Их просят обращаться по телефону 794-715, либо 66-44-22, 66-44-24. Обратиться можно лично на улицу Иркутский тракт , 79, каб. 404.

фото:УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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