2020-07-03T09:28:38+03:00
Общество

На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске

За выполнение работ им полагается зарплата в пределах 7,5 тыс. рублей
Алиса Селезнева
Поделиться:
Заключенные томских колоний будут наводить красоту в скверах Томска.Заключенные томских колоний будут наводить красоту в скверах Томска.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С начала 2020 года бюджетные организации Томской области заключили с местными исправительными учреждениями 70 государственных и муниципальных контрактов. Их совокупная сумма превышает 75 млн рублей,- сообщила в пятницу пресс- служба администрации региона.

Отметим, за весь 2019 год исправительные колонии региона выполнили всего 26 бюджетных договоров на 64 млн рублей. Тогда заключенные благоустроили два томских сквера и изготовили для областного центра крупную партию контейнеров для сбора мусора.

В 2020 году исправительные колонии организовали поставку и изготовление защитных средств и тканевых масок для нужд более 20 организаций Томской области. Их основными заказчиками стали медицинские и социальные учреждения.

- Большая часть новых контрактов с УФСИН касается городской среды: за летний сезон в Томске будут отремонтированы 16 общественных скверов. Стоимость проектов благоустройства составляет 54 млн рублей, - отмечается в сообщении.

По мнению вице-губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова загрузка производств УФСИН решает две задачи: «Заказчики удовлетворяют спрос, получая качественные товары или услуги, колонии создают дополнительные рабочие места и расширяют возможности ресоциализации осужденных. Они получают возможность погасить судебные задолженности и заработать».

В выполнении заключенных в 2020 году с колониями контрактов будут участвовать 283 осужденных к труду.

Добавим, в 2019 году среднемесячная зарплата заключенных в Томской области составляла 7,5 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей выше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель грузовика в Томске сбил нескольких пешеходов, погиб 18–летний юноша
Томские студенты и молодые ученые обошли МГУ по количеству наград Российской академии наук
На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске
Томским аграриям компенсируют из федеральной казны треть расходов на подготовку кадров
Томские власти обещают вернуть «Красным казармам» их исторический облик
Коронавирус в Северске: число заболевших продолжает быстро расти
При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони
Коммунальщики работали ночью, чтобы устранить последствия вчерашнего «шторма» в Томске
Томским предпринимателям, пострадавшим от пандемии, компенсируют услуги ЖКХ на сумму до 450 тыс. рублей
Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
На севере Томской области местную жительницу оштрафовали на 2 тысячи рублей за смс-сообщение
В Томске строители обустраивают тротуары и пешеходные пространства
В администрации Томской области обсудили обязательную маркировку товаров
За поправки в Конституцию отдали голоса более 223 тыс. жителей Томской области
Сводный городской студенческий отряд Томска приступил к работе
С 1 июля поезд Томск – Анапа снова двинулся в путь
В Томском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения древесины
Резидент северской ТОР в Томской области будет выпускать диоксид титана
Ежедневно в Томской области проводится более 3 600 исследований на COVID-19
На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки с деньгами
Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области
Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Проект строительства автодороги Томск - Тайга одобрен государственной экспертизой
Строители возводят последний этаж хирургического корпуса онкодиспансера в Томске
24-летний водитель катал подружек по ночному Томску и врезался в столб
Во всех почтовых отделениях Томской области теперь можно купить полис ОСАГО
В Томской области завели уголовное дело из-за фальшивого протокола собрания жильцов
Когда горят бутылки: в Томске случился пожар в магазине напитков на розлив