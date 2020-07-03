На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске

3 Июль 2020 2020-07-03T09:28:38+03:00

Заключенные томских колоний будут наводить красоту в скверах Томска. Фото: из открытых источников

За выполнение работ им полагается зарплата в пределах 7,5 тыс. рублей

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С начала 2020 года бюджетные организации Томской области заключили с местными исправительными учреждениями 70 государственных и муниципальных контрактов. Их совокупная сумма превышает 75 млн рублей,- сообщила в пятницу пресс- служба администрации региона.

Отметим, за весь 2019 год исправительные колонии региона выполнили всего 26 бюджетных договоров на 64 млн рублей. Тогда заключенные благоустроили два томских сквера и изготовили для областного центра крупную партию контейнеров для сбора мусора.

В 2020 году исправительные колонии организовали поставку и изготовление защитных средств и тканевых масок для нужд более 20 организаций Томской области. Их основными заказчиками стали медицинские и социальные учреждения.

- Большая часть новых контрактов с УФСИН касается городской среды: за летний сезон в Томске будут отремонтированы 16 общественных скверов. Стоимость проектов благоустройства составляет 54 млн рублей, - отмечается в сообщении.

По мнению вице-губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова загрузка производств УФСИН решает две задачи: «Заказчики удовлетворяют спрос, получая качественные товары или услуги, колонии создают дополнительные рабочие места и расширяют возможности ресоциализации осужденных. Они получают возможность погасить судебные задолженности и заработать».

В выполнении заключенных в 2020 году с колониями контрактов будут участвовать 283 осужденных к труду.

Добавим, в 2019 году среднемесячная зарплата заключенных в Томской области составляла 7,5 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей выше среднероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU