На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске
С начала 2020 года бюджетные организации Томской области заключили с местными исправительными учреждениями 70 государственных и муниципальных контрактов. Их совокупная сумма превышает 75 млн рублей,- сообщила в пятницу пресс- служба администрации региона.
Отметим, за весь 2019 год исправительные колонии региона выполнили всего 26 бюджетных договоров на 64 млн рублей. Тогда заключенные благоустроили два томских сквера и изготовили для областного центра крупную партию контейнеров для сбора мусора.
В 2020 году исправительные колонии организовали поставку и изготовление защитных средств и тканевых масок для нужд более 20 организаций Томской области. Их основными заказчиками стали медицинские и социальные учреждения.
- Большая часть новых контрактов с УФСИН касается городской среды: за летний сезон в Томске будут отремонтированы 16 общественных скверов. Стоимость проектов благоустройства составляет 54 млн рублей, - отмечается в сообщении.
По мнению вице-губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова загрузка производств УФСИН решает две задачи: «Заказчики удовлетворяют спрос, получая качественные товары или услуги, колонии создают дополнительные рабочие места и расширяют возможности ресоциализации осужденных. Они получают возможность погасить судебные задолженности и заработать».
В выполнении заключенных в 2020 году с колониями контрактов будут участвовать 283 осужденных к труду.
Добавим, в 2019 году среднемесячная зарплата заключенных в Томской области составляла 7,5 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей выше среднероссийского показателя.
ИСТОЧНИК KP.RU