Томским аграриям компенсируют из федеральной казны треть расходов на подготовку кадров

3 Июль 2020 2020-07-03T08:57:51+03:00

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С июля 2020 года в России начали действовать два новых вида господдержки сельхозпредприятий, которые обучают сотрудников за свой счет. - За счет федеральной субсидии хозяйства могут вернуть 30% от затрат, направленных на образование работников и студентов, в том числе, расходы на оплату труда и проживание студентов во время производственной практики, - сообщила сегодня пресс-служба областной администрации.

Добавляется, что аграрии также могут рассчитывать на господдержку при заключении с работником ученического договора, в рамках которого ему предоставляется стипендия и оплачивается обучение.

- Поддержка кадрового обеспечения АПК за счет регионального бюджета в Томской области действует с 2011 года. Сельхозпредприятиям предоставляется субсидия на возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов. Кроме того, специалисты томского АПК ежегодно получают региональные выплаты на обучение, обустройство и хозяйственное обзаведение, а учебные заведения аграрного профиля — гранты на поддержку профориентационных проектов в сфере сельхозпроизводства, - отмечается в сообщении.

Из областного бюджета в 2019 году на подготовку и переподготовку, повышение квалификации тружеников села было направлено 902,5 тыс. рублей, на обустройство быта молодых специалистов — 5,7 млн рублей, на профориентационные проекты в вузах и техникумах — 493 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU