Томские власти обещают вернуть «Красным казармам» их исторический облик

3 Июль 2020 2020-07-03T08:09:08+03:00

Знаменитые казармы из красного кирпича были построены в Томске более 100 лет назад. Фото: из открытых источников

Всего в 2020 году в областном центре отремонтируют фасады около 130 зданий

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В Томске продолжается работа по ремонту фасадов городских зданий, сообщает пресс-служба мэрии. Всего в 2020 году запланировано восстановить облик порядка 130 домов. Так, в Октябрьском районе уже отремонтировано 20 фасадов: работа ведется на административных и торговых объектах, в многоквартирном и индивидуальном жилом фонде, а также в фонде исторической застройки.

Крупным реставрационным объектом со статусом памятника культурного наследия регионального значения стали здания «Красных казарм». Планируется отремонтировать дома из этого ансамбля по ул. Пушкина, 61/1 и 63, и по ул. Северный городок, 56. Предполагается, что специалисты вернут старинным фасадам их исторический облик, включая стены, окна, входные группы и системы водостока.

Напомним, томские «Красные казармы» – это типовые краснокирпичные одно-, двух- и трехэтажные здания, расположенные на территории вдоль современной улицы Пушкина и давшие название прилегающему к ней Северному городку. Казармы были построены для нужд царской армии в 1910-1916 годах. Первоначально на территории находились 33 строения, до наших дней их сохранилось 23, в том числе здание офицерского собрания, офицерские казармы и флигели, корпуса учебной команды и канцелярии, солдатские батальонные корпуса.

В 2020 году будут также отремонтированы фасады зданий в комплексе исторической застройки по ул. Обруб и дома, находящиеся на «красных линиях» (пер. Кустарный и Вилюйский, ул. Яковлева, Пушкина, Иркутский тракт, 1-й Рабочая).

Как уточнили в мэрии, ремонт фасада может включать в себя плановые работы по шпаклевке, покраске, ремонту водосточной системы и цоколя, устранению дефектов стен, пескоструйной очистке, утепление отдельных участков стен, замену архитектурных деталей и элементов.

ИСТОЧНИК KP.RU