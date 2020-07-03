2020-07-03T08:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Северске: число заболевших продолжает быстро расти

Только за минувшую неделю выявлено 43 новых случая заражения
Алиса Селезнева
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В Северске число заболевших продолжает быстро расти.В Северске число заболевших продолжает быстро расти.Фото: из открытых источников
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- По данным на 2 июля на территории Северска выявлено 137 случаев заболеваний COVID-19, выздоровевших 43, - сообщает пресс-служба Межрегионального управления N81 ФМБА России. Напомним, по состоянию на 25 июня, в Северске было подтверждено 94 случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего за неделю количество заболевших выросло на 43 человека.

- В настоящее время госпитализированы 28 северчан: двадцать четыре пациента находятся в инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ещё трое проходят лечение в больницах Томска. Из ранее заболевших выздоровели 43 человека, - говорится в сообщении.

66 северчан с подтвержденным COVID-19 получают лечение амбулаторно, в домашних условиях. Под медицинским наблюдением находятся 217 человек, контактировавших с заболевшими.

Ежедневно в лабораториях города проводится порядка 140 тестов, всего с начала пандемии их выполнено более пяти с половиной тысяч.

- За истекшую неделю, начиная с 25 июня, сотрудниками северской полиции составлено 55 протоколов за несоблюдение ограничительных мер, - говорится в релизе, опубликованном на сайте администрации ЗАТО, по итогам очередного заседания оперштаба. Также добавляется, что из-за роста количества заболевших в Северске, власти ЗАТО возьмут на особый контроль выполнение работодателями санитарно-эпидемиологических требований на городских предприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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