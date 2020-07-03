При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони

3 Июль 2020 2020-07-03T06:58:59+03:00

Еще двух животных огнеборцам удалось спасти от гибели

Изменить размер текста: A A

Вчера, 2 июля, в 21.55, в диспетчерскую службу ГУ МЧС по Томской области поступило сообщении о возгорании на малом конном стадионе, расположенном в областном центре, по адресу Шегарский тракт, 10. Первое подразделение пожарных прибыло на место в 22.03. К этому моменту огнем было охвачено одноэтажное дощатое строение, где находились конюшни и хозпомещения. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух коней. В 22:47. огонь был ликвидирован.

- В результате пожара частично обгорели стены, крыша здания, также обгорело и обрушилось перекрытие. Погибли конь, пони и жеребенок, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Общая площадь пожара составила 150 кв.м. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 25 человек. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU