При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони
Вчера, 2 июля, в 21.55, в диспетчерскую службу ГУ МЧС по Томской области поступило сообщении о возгорании на малом конном стадионе, расположенном в областном центре, по адресу Шегарский тракт, 10. Первое подразделение пожарных прибыло на место в 22.03. К этому моменту огнем было охвачено одноэтажное дощатое строение, где находились конюшни и хозпомещения. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух коней. В 22:47. огонь был ликвидирован.
- В результате пожара частично обгорели стены, крыша здания, также обгорело и обрушилось перекрытие. Погибли конь, пони и жеребенок, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Общая площадь пожара составила 150 кв.м. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 25 человек. Причины возгорания устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU