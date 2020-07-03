2020-07-03T06:58:59+03:00
Происшествия

При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони

Еще двух животных огнеборцам удалось спасти от гибели
Алиса Селезнева
Поделиться:
В огне погибли сразу трое питомцев конного клуба.В огне погибли сразу трое питомцев конного клуба.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вчера, 2 июля, в 21.55, в диспетчерскую службу ГУ МЧС по Томской области поступило сообщении о возгорании на малом конном стадионе, расположенном в областном центре, по адресу Шегарский тракт, 10. Первое подразделение пожарных прибыло на место в 22.03. К этому моменту огнем было охвачено одноэтажное дощатое строение, где находились конюшни и хозпомещения. Сотрудникам МЧС удалось спасти двух коней. В 22:47. огонь был ликвидирован.

- В результате пожара частично обгорели стены, крыша здания, также обгорело и обрушилось перекрытие. Погибли конь, пони и жеребенок, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Общая площадь пожара составила 150 кв.м. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 25 человек. Причины возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель грузовика в Томске сбил нескольких пешеходов, погиб 18–летний юноша
Томские студенты и молодые ученые обошли МГУ по количеству наград Российской академии наук
На благо общества: осужденные колоний за лето благоустроят 16 скверов в Томске
Томским аграриям компенсируют из федеральной казны треть расходов на подготовку кадров
Томские власти обещают вернуть «Красным казармам» их исторический облик
Коронавирус в Северске: число заболевших продолжает быстро расти
При пожаре на конном стадионе в Томске сгорели жеребенок, конь и пони
Коммунальщики работали ночью, чтобы устранить последствия вчерашнего «шторма» в Томске
Томским предпринимателям, пострадавшим от пандемии, компенсируют услуги ЖКХ на сумму до 450 тыс. рублей
Томску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
На севере Томской области местную жительницу оштрафовали на 2 тысячи рублей за смс-сообщение
В Томске строители обустраивают тротуары и пешеходные пространства
В администрации Томской области обсудили обязательную маркировку товаров
За поправки в Конституцию отдали голоса более 223 тыс. жителей Томской области
Сводный городской студенческий отряд Томска приступил к работе
С 1 июля поезд Томск – Анапа снова двинулся в путь
В Томском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения древесины
Резидент северской ТОР в Томской области будет выпускать диоксид титана
Ежедневно в Томской области проводится более 3 600 исследований на COVID-19
На севере Томской области полицейские задержали подозреваемого в краже женской сумки с деньгами
Коронавирус унес жизни еще троих жителей Томской области
Коронавирус в Томске: еще 57 жителей области заразились COVID-19
Проект строительства автодороги Томск - Тайга одобрен государственной экспертизой
Строители возводят последний этаж хирургического корпуса онкодиспансера в Томске
24-летний водитель катал подружек по ночному Томску и врезался в столб
Во всех почтовых отделениях Томской области теперь можно купить полис ОСАГО
В Томской области завели уголовное дело из-за фальшивого протокола собрания жильцов
Когда горят бутылки: в Томске случился пожар в магазине напитков на розлив