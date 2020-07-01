Ремонт трамвайных путей на ул.Лебедева в Томске выполнен на 90%

1 Июль 2020 2020-07-01T09:58:28+03:00

Ремонт трамвайных путей на ул.Лебедева стартовал в первый день лета. Фото: из открытых источников

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- Бригады подрядчика томского «Трамвайно-троллейбусного управления» завершают монтажные работы в рамках ремонта трамвайных путей по улице Лебедева в Томске. В настоящее время они выполнены на 90% ,- сообщила в среду пресс-служба мэрии.

Трамвайные пути уже отремонтированы на участке от пр. Комсомольского в направлении к ул. Тверской. В нормативное состояние приведено почти 1,2 км одиночного пути, заменены шпалы и рельсы, балласт из песчано-гравийной смеси.

Далее рабочим предстоит обустроить пешеходные переходы, отремонтировать стрелочные переводы в районе пр. Комсомольского и восстановить благоустройство территории.

Напомним, что в связи с проведением ремонта движение трамваев маршрутов № 3 «Восточная – пл. Батенькова» и №5 «пл. Южная – пл. Батенькова» приостановлено с 1 июня по 31 июля.

Часть высвободившихся вагонов на этот период направлены для работы по трамвайным маршрутам №№ 1 «Восточная - Черемошники», 2 «пл. Батенькова - пл. Южная», 4 «Восточная – пл. Южная». Они курсируют с интервалом в «часы пик» в будни - от 6 до 9 минут, в выходные – от 8 до 11 минут.

- В прошлом году в Томске были отремонтированы трамвайные пути на ул. Советской, а в будущем рассматривается возможность ремонта путей на пр. Кирова. Ежедневно услугами электротранспорта пользуются более 40 тысяч томичей, всего за прошлый год трамваи и троллейбусы перевезли более 15 млн пассажиров,- отмечается в сообщении мэрии.

Замечания и предложения по работе трамваев томичи могут оставить по тел. 999-615 (отдел эксплуатации ТТУ) и 282-906 (отдел оперативного управления, учета и контроля ЦОиКП).

ИСТОЧНИК KP.RU