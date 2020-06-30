2020-06-30T09:36:26+03:00
Происшествия

Водитель Toyota погиб на трассе под Томском, въехав в ограждение

ГИБДД просит откликнуться очевидцев катастрофы
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской области.фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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Смертельная авария произошла в понедельник, около 13 часов 40 минут на 11-ом километре автодороги город Томск – поселок Зоркальцево.

- По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio утратил контроль над движением, совершил выезд на полосу встречного движения, а затем совершил наезд на дорожное ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки скончался на месте, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Причины аварии выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться свидетелей данного происшествия по телефонам: 8 (3822) 794-715, 66-44-22, 66-44-24. Можно также обратиться лично по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 407.

ИСТОЧНИК KP.RU

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