2020-06-30T09:23:12+03:00
Недвижимость

В Томской области годовой план дорожного проекта выполнен на 50 процентов

В 2020 году предстоит отремонтировать более 146 километров автомагистралей
Антонина Ленская
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Дорожно-ремонтные работы ведутся комплексно: с устройством тротуаров и установкой новых бортовых камней.Дорожно-ремонтные работы ведутся комплексно: с устройством тротуаров и установкой новых бортовых камней.Фото: из открытых источников
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Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году в Томской области будет приведено в порядок более 146 километров магистралей. Об этом напомнил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный, подводя промежуточные итоги дорожно-ремонтной кампании.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в план дорожного нацпроекта в этом году включены 30 объектов в Томской агломерации и за ее пределами: 11 – в Томске, пять – в Северске, еще 14 – на региональной сети. Финансирование превышает 3,4 млрд рублей.

На сегодняшний день дорожники выполнили уже больше половины плановых мероприятий. Так, почти на 100% исполнен план нацпроекта в ЗАТО Северск, где укладка асфальтобетонного покрытия завершена на ул. Северной, Калинина, Комсомольской, Крупской и Ленина. На Северной автомагистрали специалисты завершают инженерное обустройство участка: устанавливают дорожные знаки и уличное освещение.

Томск выполнил мероприятия нацпроекта на 57%. Подрядчики работают на участках ул. Елизаровых, 79-й Гвардейской дивизии, Артема, Пушкина (с транспортной развязкой), Косарева и пл. Соляной.

На региональных объектах план нацпроекта к 1 июля выполнен на 36%. Работы ведутся на 12 объектах, включая участки автодорог Томск – Каргала – Колпашево, Каргала – Бакчар, Первомайское – Белый Яр, Могильный Мыс – Парабель – Каргасок, Томск – Аэропорт, Черная Речка – Кисловка, Томск – Мирный – Межениновка, на подъездах к селу Дзержинскому и терминалу аэропорта «Богашево».

На прошлой неделе с опережением графика завершен ремонт участка трассы Томск – Мариинск. В высокой степени готовности находятся еще два региональных объекта: участки автодорог Первомайское – Белый Яр и Черная Речка – Кисловка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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