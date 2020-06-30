2020-06-30T07:54:08+03:00
Недвижимость

Томичи смогут взять льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей

Премьер-министр России подписал постановление о расширении условий госпрограммы
Антонина Ленская
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Взять ипотеку под максимально льготный процент можно только на квартиру в новостройке.Взять ипотеку под максимально льготный процент можно только на квартиру в новостройке.Фото: из открытых источников
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменении правил выдачи льготной ипотеки под 6,5%. Напомним, госпрограмма была запущена в России в апреле 2020 года по распоряжению президента.

К середине июня в банки поступило 170 тыс. заявок на льготную ипотеку, большинство из них было одобрено, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Выдано 40 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 100 млрд руб. До сих пор этот вид кредитования распространялся на новое жилье стоимостью до 3 млн руб. (кроме столичных регионов). В своем обращении 23 июня глава государства поручил распространить льготу на более дорогое жилье.

Как отметил вчера на совещании с вице-премьерами М. Мишустин, в мае, по данным Банка России, средняя ставка по ипотечным кредитам в стране снизилась до 7,4%. «Есть потенциал и для дальнейшего снижения. Этому способствует, в том числе, запуск программы льготной ипотеки под 6,5%... Правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких кредитов. Постановление уже подписано», – сказал премьер.

Таким образом, максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 до 12 млн руб., для жителей других российских регионов – с 3 до 6 млн руб. В правительстве считают, что это позволит большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия.

Добавим: по прогнозам агентства «Национальные кредитные рейтинги» к концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%. Влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой составляет 6,5% и ниже, а также снижение ключевой ставки Банком России, которая сейчас находится на уровне 4,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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