Житель Томской области за неуплату алиментов отработает 20 часов на благо общества

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:03:18+03:00

Во время обязательных работ алиментщик, скорее всего, будет мести улицы или участвовать в благоустройстве. Фото: из открытых источников

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Житель города Стрежевого, уволившись с работы, перестал перечислять алименты на содержание своего ребенка, проживающего с опекуном ( бабушкой). В результате накопился долг в размере 60 тыс. рублей. Судебный пристав пыталась встретиться с алиментщиком по месту его регистрации, однако двери ей никто не открывал. Тем не менее, увидев извещение о вызове на прием, гражданин сам явился в отделение УФССП по г. Стрежевому.

- При данном визите в отношении неплательщика был составлен протокол, который незамедлительно направили в суд. По итогам рассмотрения протокола суд назначил наказание – 20 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба ведомства.

В тот же день должник перечислил на депозитный счет отделения всю суммы задолженности. Тем не менее, обязательные работы ему все равно придется отбыть, так как оплата долга не отменяет наказания, вынесенного судом.

ИСТОЧНИК KP.RU