2020-06-30T07:03:18+03:00
Общество

Житель Томской области за неуплату алиментов отработает 20 часов на благо общества

Мужчина задолжал на содержание ребенка шестьдесят тысяч рублей
Алиса Селезнева
Поделиться:
Во время обязательных работ алиментщик, скорее всего, будет мести улицы или участвовать в благоустройстве.Во время обязательных работ алиментщик, скорее всего, будет мести улицы или участвовать в благоустройстве.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Житель города Стрежевого, уволившись с работы, перестал перечислять алименты на содержание своего ребенка, проживающего с опекуном ( бабушкой). В результате накопился долг в размере 60 тыс. рублей. Судебный пристав пыталась встретиться с алиментщиком по месту его регистрации, однако двери ей никто не открывал. Тем не менее, увидев извещение о вызове на прием, гражданин сам явился в отделение УФССП по г. Стрежевому.

- При данном визите в отношении неплательщика был составлен протокол, который незамедлительно направили в суд. По итогам рассмотрения протокола суд назначил наказание – 20 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба ведомства.

В тот же день должник перечислил на депозитный счет отделения всю суммы задолженности. Тем не менее, обязательные работы ему все равно придется отбыть, так как оплата долга не отменяет наказания, вынесенного судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи смогут взять льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей
Житель Томской области за неуплату алиментов отработает 20 часов на благо общества
Томский театр драмы выиграл грант Российского фонда культуры
Две жительницы Томской области погибли ночью при пожаре в собственном доме
«Билет в будущее» поможет юным томичам правильно выбрать профессию
Молодой томич до смерти забил своего 69-летнего гостя в ходе застолья
В Томской области по поправкам в Конституцию проголосовало свыше 164 тыс. человек
Начинающие фермеры Томской области побывали в соседних хозяйствах
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Томске
Пешеходный переход по Богашевскому тракту в Томске закроют на три месяца
В Томи, в районе улицы Мельничной в Томске, утонул подросток
В Томске патрули отговаривают горожан от купания в опасных местах
Шанхайский рейтинг признал Томский политех лучшим российским вузом по машиностроению
Главные улицы Томска украсили кованые вазоны с разноцветными петуниями
За неделю 37 жителей Томской области стали жертвами мошенников
Большинство томских выпускников будет сдавать ЕГЭ и поступать в вузы
С 1 июля Томская таможня будет расформирована и присоединена к кемеровской
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Проект томской ассоциации «Аура» получил президентский грант
Владельцы торговых объектов в Томской области могут получить отсрочку по налогам