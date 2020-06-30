2020-06-30T06:30:28+03:00
Происшествия

Две жительницы Томской области погибли ночью при пожаре в собственном доме

Трагедия произошла в селе Могочино Молчановского района
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Пожар унес жизни двух жительниц с. Могочино Томской области. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.Пожар унес жизни двух жительниц с. Могочино Томской области. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.
Изменить размер текста:

Одноэтажный двухквартирный дом загорелся в с. Могочино Молчановского района Томской области сегодня ночью. Сообщении о возгорании поступило в оперативную службу МЧС в 3.23.

Первое подразделение огнеборцев прибыло на место пожара через считанные минуты.

- На момент прибытия расчета горела веранда одной из квартир, крыша над ней, в квартире было сильное задымление. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши веранды, внутри и снаружи обгорели стены. Пожарными в квартире были обнаружены тела двух женщин 1974 и 1951 годов рождения (отравление продуктами горения), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На полную ликвидацию огня у спасателей ушло почти три часа. Причины возгорания и обстоятельства гибели женщин выясняются.

фото: ГУ МЧС по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: ГУ МЧС по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи смогут взять льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей
Житель Томской области за неуплату алиментов отработает 20 часов на благо общества
Томский театр драмы выиграл грант Российского фонда культуры
Две жительницы Томской области погибли ночью при пожаре в собственном доме
«Билет в будущее» поможет юным томичам правильно выбрать профессию
Молодой томич до смерти забил своего 69-летнего гостя в ходе застолья
В Томской области по поправкам в Конституцию проголосовало свыше 164 тыс. человек
Начинающие фермеры Томской области побывали в соседних хозяйствах
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Томске
Пешеходный переход по Богашевскому тракту в Томске закроют на три месяца
В Томи, в районе улицы Мельничной в Томске, утонул подросток
В Томске патрули отговаривают горожан от купания в опасных местах
Шанхайский рейтинг признал Томский политех лучшим российским вузом по машиностроению
Главные улицы Томска украсили кованые вазоны с разноцветными петуниями
За неделю 37 жителей Томской области стали жертвами мошенников
Большинство томских выпускников будет сдавать ЕГЭ и поступать в вузы
С 1 июля Томская таможня будет расформирована и присоединена к кемеровской
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Проект томской ассоциации «Аура» получил президентский грант
Владельцы торговых объектов в Томской области могут получить отсрочку по налогам