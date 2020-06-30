Две жительницы Томской области погибли ночью при пожаре в собственном доме
Одноэтажный двухквартирный дом загорелся в с. Могочино Молчановского района Томской области сегодня ночью. Сообщении о возгорании поступило в оперативную службу МЧС в 3.23.
Первое подразделение огнеборцев прибыло на место пожара через считанные минуты.
- На момент прибытия расчета горела веранда одной из квартир, крыша над ней, в квартире было сильное задымление. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши веранды, внутри и снаружи обгорели стены. Пожарными в квартире были обнаружены тела двух женщин 1974 и 1951 годов рождения (отравление продуктами горения), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На полную ликвидацию огня у спасателей ушло почти три часа. Причины возгорания и обстоятельства гибели женщин выясняются.
фото: ГУ МЧС по Томской области.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU