Две жительницы Томской области погибли ночью при пожаре в собственном доме

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:30:28+03:00

Пожар унес жизни двух жительниц с. Могочино Томской области. Фото пресс-службы ГУ МЧС по Томской области.

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Одноэтажный двухквартирный дом загорелся в с. Могочино Молчановского района Томской области сегодня ночью. Сообщении о возгорании поступило в оперативную службу МЧС в 3.23.

Первое подразделение огнеборцев прибыло на место пожара через считанные минуты.

- На момент прибытия расчета горела веранда одной из квартир, крыша над ней, в квартире было сильное задымление. В результате сгорела деревянная обрешетка крыши веранды, внутри и снаружи обгорели стены. Пожарными в квартире были обнаружены тела двух женщин 1974 и 1951 годов рождения (отравление продуктами горения), - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На полную ликвидацию огня у спасателей ушло почти три часа. Причины возгорания и обстоятельства гибели женщин выясняются.

фото: ГУ МЧС по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU