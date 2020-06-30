«Билет в будущее» поможет юным томичам правильно выбрать профессию

30 Июнь 2020 2020-06-30T05:56:19+03:00

"Билет в будущее" поможет томским школьникам выбрать профессию по душе и способностям. Фото: Из открытых источников

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- Через неделю, 7 июля, заработает обновленный сайт «Билет в будущее» и стартует третий цикл реализации одноименного проекта, - сообщили в пресс-службе администрации Томской области. - Профориентационные мероприятия начнутся в сентябре, часть профессиональных проб организована в онлайн-формате.

В пресс-службе уточнили, что Томская область сформировала перечень площадок, на которых будет реализован второй этап проекта 2020 года - погружение школьников в профессию. Обязательства региона закреплены соглашением, подписанным между департаментом профессионального образования и федеральным оператором - Союзом «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).

- «Билет в будущее» позволит школьникам попробовать себя в будущей профессии. О ее тонкостях расскажут наставники в условиях реального производства, а значит, дети смогут приблизиться или окончательно определиться с выбором, - подчеркнул начальник регионального департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк. - Многочисленные исследования показывают: проблема выбора профессии для современных подростков - одна из актуальных. Проект «Билет в будущее» реализуется с 2018 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» и учит выбирать.

Напомним, в 2019 году участниками проекта стало более 12 тыс. школьников нашей области. В 2020-м зарегистрировать свои кабинеты на его платформе смогут и подростки, и их родители. Всего в нем примут участие 78 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU