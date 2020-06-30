2020-06-30T05:54:17+03:00
Происшествия

Молодой томич до смерти забил своего 69-летнего гостя в ходе застолья

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего томича, предусмотренное ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемый у себя дома распивал спиртное в компании гостей. В ходе застолья между хозяином и ранее незнакомым ему 69-летним мужчиной, оказавшимся в этой компании, произошел конфликт, обвиняемый избил пожилого гостя до перелома ребер и разрыва селезенки. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице, - сообщили подробности дела в региональной прокуратуре. - Свою вину обвиняемый признал полностью.

В ведомстве также уточнили, что уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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