2020-06-30T05:54:58+03:00
Общество

В Томской области по поправкам в Конституцию проголосовало свыше 164 тыс. человек

Избирательные участки повсеместно открыты до 1 июля
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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На избирательных участках всем томичам выдают одноразовые маски, перчатки, обрабатывают руки антисептиками.На избирательных участках всем томичам выдают одноразовые маски, перчатки, обрабатывают руки антисептиками.Фото: Из открытых источников
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В Томской области за четыре дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию проголосовало 164 619 человек, сообщается на официальном сайте Центризбиркома РФ. Число россиян, проголосовавших с учетом дистанционного электронного голосования - 40 415 883, явка - 37,20% от числа избирателей, зарегистрированных в РФ.

Напомним, голосование стартовало 25 июня 2020. За три первых дня участие в нем приняло свыше 130 тыс. жителей Томской области. Избирательные участки в регионе, как и по всей стране, будут открыты до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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