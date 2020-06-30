2020-06-30T04:48:03+03:00
Экономика

Начинающие фермеры Томской области побывали в соседних хозяйствах

Рабочая поездка прошла под патронатом Аграрного центра
Валерия ЗОЛОТУХИНА
Поделиться:
Поездка в соседние хозяйства стала для молодых фермеров новым опытом в работе. Фото пресс-службы департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.Поездка в соседние хозяйства стала для молодых фермеров новым опытом в работе. Фото пресс-службы департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.
Изменить размер текста:

- Аграрный центр Томской области организовал для начинающих фермеров Томского района, получивших в 2020 году грант на развитие мясного скотоводства, выезд на фермы Первомайского района для обмена опытом, - сообщили в региональном департаменте по социально-экономическому развитию села. - С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в рабочей встрече приняло участие ограниченное количество фермеров.

Как уточнили в департаменте, знакомство началось с посещения крестьянского (фермерского) хозяйства Сергея Шампарова в деревне Вознесенка, где содержится около сотни герефордов. Начинающим животноводам показали, как организовать зимнее содержание скота в загоне, они осмотрели обустроенное помещение с родильным отделением и клетками для содержания молодняка.

Следующим пунктом стало село Сергеево. Ферма Романа Кибисова рассчитана на содержание сотни герефордов, она построена на территории бывшей колхозной животноводческой фермы. Рядом возводится цех по переработке молока. Это результат кооперации местных крестьян. Сейчас монтажники завершают внутреннюю отделку, затем в цехе установят оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию намечен уже через две недели.

Добавим, что участники деловой поездки оценили ее как мероприятие полезное. Учитывая опыт коллег, начинающим фермерам предстоит теперь определиться с технологией содержания собственного скота.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томичи смогут взять льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей
Житель Томской области за неуплату алиментов отработает 20 часов на благо общества
Томский театр драмы выиграл грант Российского фонда культуры
Две жительницы Томской области погибли ночью при пожаре в собственном доме
«Билет в будущее» поможет юным томичам правильно выбрать профессию
Молодой томич до смерти забил своего 69-летнего гостя в ходе застолья
В Томской области по поправкам в Конституцию проголосовало свыше 164 тыс. человек
Начинающие фермеры Томской области побывали в соседних хозяйствах
Региональный СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в Томске
Пешеходный переход по Богашевскому тракту в Томске закроют на три месяца
В Томи, в районе улицы Мельничной в Томске, утонул подросток
В Томске патрули отговаривают горожан от купания в опасных местах
Шанхайский рейтинг признал Томский политех лучшим российским вузом по машиностроению
Главные улицы Томска украсили кованые вазоны с разноцветными петуниями
За неделю 37 жителей Томской области стали жертвами мошенников
Большинство томских выпускников будет сдавать ЕГЭ и поступать в вузы
С 1 июля Томская таможня будет расформирована и присоединена к кемеровской
Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19
Проект томской ассоциации «Аура» получил президентский грант
Владельцы торговых объектов в Томской области могут получить отсрочку по налогам