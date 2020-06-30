Начинающие фермеры Томской области побывали в соседних хозяйствах

30 Июнь 2020 2020-06-30T04:48:03+03:00

Поездка в соседние хозяйства стала для молодых фермеров новым опытом в работе. Фото пресс-службы департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.

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- Аграрный центр Томской области организовал для начинающих фермеров Томского района, получивших в 2020 году грант на развитие мясного скотоводства, выезд на фермы Первомайского района для обмена опытом, - сообщили в региональном департаменте по социально-экономическому развитию села. - С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в рабочей встрече приняло участие ограниченное количество фермеров.

Как уточнили в департаменте, знакомство началось с посещения крестьянского (фермерского) хозяйства Сергея Шампарова в деревне Вознесенка, где содержится около сотни герефордов. Начинающим животноводам показали, как организовать зимнее содержание скота в загоне, они осмотрели обустроенное помещение с родильным отделением и клетками для содержания молодняка.

Следующим пунктом стало село Сергеево. Ферма Романа Кибисова рассчитана на содержание сотни герефордов, она построена на территории бывшей колхозной животноводческой фермы. Рядом возводится цех по переработке молока. Это результат кооперации местных крестьян. Сейчас монтажники завершают внутреннюю отделку, затем в цехе установят оборудование. Ввод объекта в эксплуатацию намечен уже через две недели.

Добавим, что участники деловой поездки оценили ее как мероприятие полезное. Учитывая опыт коллег, начинающим фермерам предстоит теперь определиться с технологией содержания собственного скота.

ИСТОЧНИК KP.RU