В Томске патрули отговаривают горожан от купания в опасных местах

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:59:14+03:00

Поговорим об опасности купания где попало Фото: из открытых источников

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Сотрудники подразделений городской администрации, ГИМС и частного охранного предприятия «Айсберг» продолжают патрулировать томские водоемы. Они рассказывают томичам об опасности купания в специально не отведенных для этого местах. За неделю они провели с горожанами 249 профилактических бесед, вручили 392 памятки с правилами безопасного летнего отдыха, сообщает пресс-служба мэрии.

Основная задача патрульных групп – предупредить несчастье, и своевременно рассказать томичам, почему нельзя купаться в непроверенных местах. Активисты патрулируют правый берег реки Томи в районе ул. Мельничной и Береговой, в районе Коммунального моста, берега Ушайки в мкр. Восточный, пос. Заварзино и Родионово, СТ «Восход - 1», Белое озеро, озера Кудаутки, Сенная Курья, Песчаное, Боярское, пер. Басандайский в дер. Аникино и др. На указанных территориях купаться опасно.

Участники мобильных групп работают ежедневно, в выходные увеличивая число техники и специалистов. Ежедневно о проделанной работе докладывают в ГУ МЧС России по Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU