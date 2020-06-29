Шанхайский рейтинг признал Томский политех лучшим российским вузом по машиностроению

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:47:21+03:00

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Опубликованы результаты одного из самых авторитетных мировых университетских рейтингов – ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2020 (предметный Шанхайский рейтинг). Томский политехнический университет показал свой лучший результат продвижения в предметных рейтингах и занял первое место в России по направлению «Машиностроение» (Mechanical Engineering). Среди мировых вузов ТПУ находится в группе 51-75, информирует пресс-служба вуза.

Предметный Шанхайский рейтинг ежегодно публикуется азиатским агентством Shanghai Ranking Consultancy. Сегодня он является одним из ведущих мировых рейтингов университетов наряду с Times Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings.

В этом году в предметном Шанхайском рейтинге эксперты проанализировали более четырех тысяч университетов по 54 предметным областям в следующих категориях: естественные науки, инженерно-технические науки, науки о живой природе, медицина и общественные науки. В рейтинге участвовало более четырех тысяч университетов.

Впервые Томский политех вошел в предметный Шанхайский рейтинг по направлению «Машиностроение» в 2017 году. Тогда вуз сразу занял место в группе 151-200. Уже в 2019 году ТПУ был в группе 76-100.

Кроме того, Томский политех отмечен еще в одной предметной области Шанхайского рейтинга – «Энергетика и инженерия» (Energy Science & Engineering). Здесь ТПУ вошел в группу 301-400.

При составлении Шанхайского предметного рейтинга эксперты особое внимание уделяют публикационной активности ученых университетов, заметности их публикаций и результатов научной деятельности в мировом научном сообществе, а также уровню развития международного сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU