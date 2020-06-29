За неделю 37 жителей Томской области стали жертвами мошенников

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:38:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жертвами мошенников стали 15 мужчин и 22 женщины в возрасте от 20 лет до 81 года. В общей сложности они перевели мошенникам более 3 000 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Например, одна из потерпевших, жительница Томска 1986 года рождения, на одном из интернет-сайтов искала себе дачный дом. Обнаружив подходящее предложение за 280 000 рублей, позвонила по указанному номеру телефона. В ходе разговора с «продавцом», договорились о предоплате в размере 10 000 рублей. После перевода денежных средств позвонил тот же мужчина и сказал, что нужно не 10 000 рублей, а 10% от суммы сделки. Потерпевшая отказалась, и злоумышленник прервал разговор. Больше на связь мужчина не выходил.

УМВД России по Томской области напоминает, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU