2020-06-29T10:50:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19

Общее число заболевших достигло 2 197
ИГОРЬ ТЮРИН
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Конца пандемии на территории Томской области не видноКонца пандемии на территории Томской области не видноФото: из открытых источников
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Сегодня, 29 июня, в Томской области выявлены 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 197 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6 719 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах, 93 пациента скончались, 4 343 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 641 156 человек, 9 166 умерли, 403 430 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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