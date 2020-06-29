Коронавирус в Томске: еще 53 жителя области заразились COVID-19

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:50:09+03:00

Конца пандемии на территории Томской области не видно Фото: из открытых источников

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Сегодня, 29 июня, в Томской области выявлены 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 2 197 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 6 719 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах, 93 пациента скончались, 4 343 выздоровели.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 641 156 человек, 9 166 умерли, 403 430 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU