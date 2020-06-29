Проект томской ассоциации «Аура» получил президентский грант
Проект томской Ассоциации родителей детей с аутизмом «Аура» «Ранний старт» получил поддержку Фонда президентских грантов в сумме 2,2 млн руб. В рамках проекта будет оказана помощь 16 семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра, информирует пресс-служба мэрии областного центра.
«Ранний старт» – это уже пятый проект «Ауры», поддержанный Фондом президентских грантов. Все проекты ассоциации направлены на социализацию детей с аутизмом и инклюзивное образование. Новый проект предусматривает комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию и развитие детей. Это индивидуальные и групповые занятия с использованием методов прикладного анализа поведения, консультации, тренинги и лекции для родителей.
В ассоциации отмечают, что проект будет реализован на базе помещения, которое передано общественникам в безвозмездное пользование администрацией Томска.
ИСТОЧНИК KP.RU