Проект томской ассоциации «Аура» получил президентский грант

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:29:59+03:00

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Проект томской Ассоциации родителей детей с аутизмом «Аура» «Ранний старт» получил поддержку Фонда президентских грантов в сумме 2,2 млн руб. В рамках проекта будет оказана помощь 16 семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра, информирует пресс-служба мэрии областного центра.

«Ранний старт» – это уже пятый проект «Ауры», поддержанный Фондом президентских грантов. Все проекты ассоциации направлены на социализацию детей с аутизмом и инклюзивное образование. Новый проект предусматривает комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию и развитие детей. Это индивидуальные и групповые занятия с использованием методов прикладного анализа поведения, консультации, тренинги и лекции для родителей.

В ассоциации отмечают, что проект будет реализован на базе помещения, которое передано общественникам в безвозмездное пользование администрацией Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU