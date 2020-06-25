В ограде Томского областного краеведческого музея нашли археологические артефакты

25 Июнь 2020 2020-06-25T08:00:28+03:00

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- В ходе работ на территории Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75) обнаружен объект археологического наследия «Культурный слой города Томска середины XIX-начала XX веков», - сообщила в понедельник пресс-служба региональной администрации.

Вся территория музея приказом регионального комитета по охране объектов культурного наследия поставлена на государственную охрану.

- Археологические работы на территории областного музея провел эксперт Антон Логинов в рамках подготовки проектно-сметной документации для капремонта здания. Он обнаружил предметы быта томичей середины XIX столетия. Среди находок — гончарная керамика, кованые гвозди, нательный крест, монета 1846-го года, рыболовные крючки и др. Общая площадь памятника археологии — свыше 5 тыс. кв. м., - говорится в сообщении.

По словам эксперта, датирующим материалом является монета 1846 года. Этот период соотносится со временем строительства и эксплуатации усадьбы.

- Нам предстоит более подробно изучить объект. Он может стать уникальным источником информации об истории Томска середины XIX столетия», — подчеркнула председатель комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина.

Добавим, проектно-сметную документацию для капремонта музея сейчас разрабатывают специалисты ТГАСУ. Следующими этапами станут геологические, геодезические, экологические и другие изыскания, по итогам которых будет подготовлено заключение о необходимом объеме и видах работ. Эксперты проверят состояние фундамента, межэтажных и чердачных перекрытий, уровень грунтовых вод.

Напомним, усадьба золотопромышленника Ивана Дмитриевича Асташева, в здании которой сейчас располагается ТОКМ, является памятником архитектуры федерального значения. Формирование усадебного ансамбля, объединившего особняк, ограду и домовую церковь началось в 1838 году. В 1920 году было принято решение открыть в здании «Музей старины и революции».

Среди находок- нательный крест середины 19-го векаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU