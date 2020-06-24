2020-06-24T07:07:45+03:00
Общество

Из аэропорта "Томск" снова можно улететь на черноморские курорты России

Пассажирам предлагаются рейсы в Сочи, Анапу, Симферополь
Алиса Селезнева
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Черноморские курорты снова открыты для томичей.Черноморские курорты снова открыты для томичей.Фото: из открытых источников
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- Аэропорт ТОМСК открыл программу полетов на популярные курорты юга России. К услугам томичей прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь, сообщила пресс-служба «воздушной гавани».

Напомним, в республике Крым, начиная с 15 июня, а в Краснодарском крае с 21 июня отменена обязательная самоизоляция / обсервация туристов по прилету, снова открыты санатории и гостиницы.

- Ожидая летом 2020 года высокий спрос на южные курорты России, Аэропорт ТОМСК привлек на данные направления 3 авиакомпании. 15 июня авиакомпания «АЛРОСА» открыла летнюю программу, выполнив первый рейс из Томска в Симферополь, 23 июня состоялись рейсы в Анапу и Сочи. По каждому направлению рейсы этой авиакомпании будут выполняться 1 раз в неделю, - уточняется в сообщении

Также, с 29 июня еженедельные рейсы на южные направления будет выполнять авиакомпания «Северный ветер». Первый рейс этой авиакомпании будет выполнен 29 июня в Симферополь, а с 5 июля к ним добавятся направления в Сочи и Анапу.

Начиная со 2 июля авиакомпания «Уральские авиалинии» присоединится к выполнению рейсов из Томска на Крымский полуостров с частотой 2 раза в неделю.

В общей сложности, тремя авиакомпаниями в течении лета из Томска в Симферополь будет выполняться 4 рейса в неделю по понедельникам, четвергам и воскресеньям (обратно по средам, субботам и воскресеньям),в Сочи – 2 рейса в неделю по воскресеньям (обратно также по воскресеньям), в Анапу – 2 рейса в неделю по воскресеньям (обратно по субботам).

- В соответствии с методическими указаниями Росавиации пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки) в аэропорту и на воздушном судне, - напоминает пресс-служба аэропорта Томск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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