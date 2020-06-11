2020-06-11T09:09:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Персонал Респираторного госпиталя СибГМУ получил первые зарплаты, и они не разочаровали

Медучреждение, развернутое для борьбы с коронавирусом, отработало почти месяц
Алиса Селезнева
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Семиэтажный корпус клиник СибГМУ сейчас полностью отведен под "ковидарий".Семиэтажный корпус клиник СибГМУ сейчас полностью отведен под "ковидарий".Фото: из открытых источников
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10 июня сотрудники Репираторного госпиталя СибГМУ впервые получили зарплату. Она состоит из трех частей, и составила у врача- терапевта 150 тысяч, у врача- анестезиолога 163 тысячи, - рассказала сегодня в своем телеграм-канале ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

Напомним, Респираторный госпиталь был развернут в апреле, и принял первых коронавирусных пациентов 16 мая. Он расположен в новом семиэтажном корпусе клиник медуниверситета, рассчитан на 90 коек, из которых 63 предназначены для больных, нуждающихся в кислородной поддержке. Ранее сообщалось, что на 28 мая в госпитале находились на лечении 75 пациентов.

- Зарплата состоит из трёх частей. Первая - собственно оплата отработанных часов с учетом ночных, выходных и других компенсационных выплат, вторая. выплаты по 484 постановлению Правительства. Они же – «президентские». Их размер не зависит от отработанного времени. Не облагаются подоходным налогом. Третья часть - выплаты по 415 постановлению Правительства за фактически отработанное время, - пояснила ректор СибГМУ.

Далее она привела конкретные цифры зарплат, полученных сотрудниками госпиталя.

- Реальная заработная плата «на руки» за период с 16 по 31 мая на одну ставку выглядит так. Врач – терапевт: 150 269 рублей, врач анестезиолог–реаниматолог: 163 780; медицинская сестра палатная: 98 178, санитар: 56 913; уборщик: 33 116. Достойная заработная плата за тяжелую работу. Все честно, - резюмировала Ольга Кобякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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