В Томске лжеоператоры сотовой связи сняли с банковской карты около 5 000 рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:37:46+03:00

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- В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих гражданке 1990 года рождения. По предварительным данным, потерпевшей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представившись сотрудником компании-оператора сотовой связи, услугами которой она пользуется, - рассказали в полиции. - Он пояснил жертве обмана, что на ее мобильном счете накопились бонусы в размере 1 тысячи 300 рублей, и спросил, как ей будет удобнее их получить. Женщина предложила перевести деньги на банковскую карту, продиктовала номер и код на обратной стороне, а также код подтверждения операции из SMS-сообщения, а после обнаружила, что со счета списано около 5 000 рублей.

Уточняется, что по данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража».

Региональное УМВД призывает томичей быть внимательными, а также проинформировать своих близких о данном способе мошенничества. Берегитесь обмана!

ИСТОЧНИК KP.RU