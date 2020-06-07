Коронавирус в Томске: сразу 54 новых случаев заражения
Число заболевших томичей достигло 922
В Томской области на сегодняшний день 922 человека заболели коронавирусом.Фото: Из открытых источников
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Сегодня, 7 июня, в Томской области выявлено сразу 54 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 922 подтвержденных случая.
За последние сутки в стране выявлено 467 673 заболевших, 5 859 человека скончались, 226 731 выздоровели
ИСТОЧНИК KP.RU