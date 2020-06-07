2020-06-07T07:53:51+03:00
Происшествия

Заготовщикам бересты, ободравшим свыше 30 берез в Томской области, грозит тюремный срок

Поврежденные ими деревья, вероятнее всего, погбинут
Алиса Селезнева
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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В дежурную часть ОМВД России по Зырянскому району поступило сообщение о факте повреждения деревьев в лесном массиве, расположенном недалеко от села Дубровка.Получив сигнал, полицейские выехали на место происшествия, а затем, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, установили подозреваемых. Ими оказались жители Зырянского района, 1972 и 1981 года рождения.

- По предварительным данным, они, находясь в квартале 51 Зырянского участкового лесничества, с помощью приспособления для лазания по столбам и двух кухонных ножей, незаконно совершили обдир коры по всей окружности 31 березы. Сумма ущерба составила более 46 000 рублей. – сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По факту содеянного возбуждено уголовное дело по статье 260 УК Российской Федерации («Незаконная рубка лесных насаждений»). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

фото: УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото:УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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