2020-06-07T07:22:23+03:00
Общество

Томские ученые готовы отправиться в Норильск для ликвидации экологической катастрофы

У них есть эффективные ноу- хау для очистки водоемов от нефтепродуктов
Алиса Селезнева
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В норильские реки попало свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов.В норильские реки попало свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов.Фото: из открытых источников
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Учёные ТГУ предложили свою помощь в преодолении последствий экологической катастрофы, которая произошла в Норильске 29 мая. Напомним, в результате аварии на одном из объектов ТЭК 20 тысяч тонн дизтоплива попали в местные водоёмы.

- Мы готовы направить в Норильск своих специалистов, использовать там собственные разработки для очистки воды и донных отложений от нефтепродуктов. Разлив в объеме 20 тысяч тонн – это серьезная экологическая катастрофа, последствия которой будут ликвидироваться еще длительное время, – говорит директор Биологического института ТГУ, гидробиолог Данил Воробьев. Письмо с предложением помощи от имени ректора ТГУ Эдуарда Галажинского уже направлено в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

- Нами создано более двух десятков изобретений и технологий для очистки водоёмов от нефти и нефтепродуктов (защищено патентами). Они доказали свою эффективность на многих объектах. Так, технология «Аэрощуп» была проверена в ХМАО и в Заполярье . Более 20 лет назад здесь произошла крупнейшая авария, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Ученые занимались очисткой одного из самых загрязненных объектов – озера Щучьего, со дна которого им удалось поднять 157 тонн нефти. – говорит руководитель БИ ТГУ.

Для устранения последствий норильской аварии томичи предлагают использовать целый ряд собственных разработок. Например, биопрепарат, осуществляющий деструкцию дизельного топлива. Его испытания были успешно проведены в условиях ХМАО (Урай), ЯНАО (Ноябрьск), Якутии (Чаяндинское месторождение). Также хороший результат может дать применение специального устройства по очистке толщи воды на объектах с течением.

Добавим, в 2018 году технология «Аэрощуп» была апробирована при очистке озера в Нижневартовском районе. В результате концентрация углеводородов в донных отложениях снизилась в 50 раз, что помогло запустить природные процессы самоочищения водоёма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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