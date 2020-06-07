Наркотик вместо герметика пытался передать томич осужденному другу
Оперативные сотрудники ИК-2 УФСИН России по Томской области на контрольно-пропускном пункте задержали с поличным 34–летнего томича. Он пытался передать на режимную территорию лакокрасочные средства для авторемонта, в их числе - герметик с наркотической «начинкой».
- Наркосредство обнаружила служебная собака под руководством опытного кинолога, - рассказали в учреждении. - Запрещенное вложение предназначалось другу детства, осужденному за незаконный оборот наркотиков и работающему в автосервисе. Исследование подтвердило наличие 0,38 г синтетического вещества, спрятанного в тубе с герметиком.
Сотрудники ведомства добавили, что материалы проверки и заключение эксперта переданы в асиновский отдел полиции. За попытку организации доставки наркотиков правонарушителю грозит ответственность, предусмотренная ст. 228 УК РФ. Меру наказания определит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU