2020-06-07T08:09:32+03:00
Звезды

Томский краеведческий музей создаст уникальную арт-резиденцию

Почти 5 млн рублей вложит в проект фонд миллиардера Владимира Потанина
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Проект «Арт-Острог «SiberiЯ» предусматривает создание открытого музейного пространства.Проект «Арт-Острог «SiberiЯ» предусматривает создание открытого музейного пространства.Фото: Из открытых источников
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Томский областной краеведческий музей стал победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина. Средства в сумме 4,9 млн рублей пойдут на реализацию проекта «Арт-Острог «SiberiЯ», автором которого является директор музея Святослав Перехожев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

- Проект предусматривает создание открытого музейного пространства. Это будет кочующая арт-резиденция, - пояснили сотрудники музея. - Познакомиться с ней смогут жители областного центра и районов области. Проект будет представлен в отделах томского музея в Асине и Колпашеве, а также в селах Нарым, Кривошеино и Подгорное.

Добавим, арт-резиденция проектируется как постоянно действующая творческая лаборатория, участники которой будут собирать воспоминания, впечатления, семейные предания в музейные истории и воплощать их в проектах выставок, инсталляций, в культурно-образовательных программах и музейных акциях. Накопленный материал также может стать основой для создания новой экспозиции музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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