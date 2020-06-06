Коронавирус в Томске: сразу 36 новых случаев заражения

6 Июнь 2020 2020-06-06T11:02:12+03:00

Коронавирус в Томской области не унимается Фото: из открытых источников

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Сегодня, 6 июня, в Томской области выявлено сразу 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 868 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 8 855 заболевших, 197 человека скончались, 8 708 выздоровели

С начала пандемии в России зафиксировано 458 689 случая коронавируса, 5 725 человек скончались, 221 388 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU