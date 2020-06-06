2020-06-06T07:01:29+03:00
Общество

Томские медики сдадут кровь накануне Всемирного дня донора

Последовать их примеру они призывают и земляков
Алиса Селезнева
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Региональному банку крови всегда нужны доноры.Региональному банку крови всегда нужны доноры.Фото: из открытых источников
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14 июня – Всемирный День донора. - В течении недели, предшествующей празднику, с 8 по 15 июня, в нашей стране состоится Всероссийская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» , - сообщает пресс-служба областной администрации.

- В рамках акции жители региона узнают о том, кто и как может стать донором, а также познакомятся с правилами ответственного донорства и мерами профилактики различных заболеваний. Также в течении недели волонтеры-медики будут сдавать кровь в Томском региональном центре крови и проводить мероприятия по популяризации ответственного донорства онлайн. – отмечается в сообщении.

14 июня на официальной странице общественного движения «Волонтеры- медики» в социальной сети «ВКонтакте» пройдет онлайн-лекция «Guide начинающего донора», также в рамках акции запланированы онлайн-встреча с почетным донором и онлайн-флешмобы.

Организатором акции выступает региональное отделение всероссийского движения «Волонтеры-медики» при поддержке администрации Томской области, департамента здравоохранения Томской области, Томского регионального центра крови и СибГМУ.

Напомним, Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня. Именно в этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер — австрийский врач, иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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